Изменен официальный цвет и название украинского десанта

Также президент постановил ввести новое название - Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины.





Об этом глава государства заявил во время торжеств по случаю Дня десантника.





Также президент постановил ввести новое название - Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины.





С сегодняшнего дня моим решением цветом украинского десанта становится темно-бордовый. Это - цвет крови, вашей крови, пролитой в боях за Украину. Бордовые береты для идентификации своих десантников используют 59 стран мира, 19 из которых - члены НАТО. Таким образом мы внедряем еще один стандарт Альянса - отметил Порошенко.





Также изменен знак на беретах. С этого времени - это купол парашюта как символ десантных подразделений во всем мире, крылья Архистратига Михаила и огненный меч.





По словам президента, за время войны на Донбассе погибли 469 десантников. Во время торжеств состоялась официальная церемония замены беретов военнослужащих-десантников.







