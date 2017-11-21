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Новости
Украина
21 ноября 17, 12:06
Изменен официальный цвет и название украинского десанта
День десантника
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Петр Порошенко решением официально сменил цвет украинского десанта с голубого на темно-бордовый.
Также президент постановил ввести новое название - Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины. 

Об этом глава государства заявил во время торжеств по случаю Дня десантника. 

Также президент постановил ввести новое название - Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины. 

С сегодняшнего дня моим решением цветом украинского десанта становится темно-бордовый. Это - цвет крови, вашей крови, пролитой в боях за Украину. Бордовые береты для идентификации своих десантников используют 59 стран мира, 19 из которых - члены НАТО.  Таким образом мы внедряем еще один стандарт Альянса  - отметил Порошенко. 

Также изменен знак на беретах. С этого времени - это купол парашюта как символ десантных подразделений во всем мире, крылья Архистратига Михаила и огненный меч. 

По словам президента, за время войны на Донбассе погибли 469 десантников. Во время торжеств состоялась официальная церемония замены беретов военнослужащих-десантников. 


Источник: inform-ua
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