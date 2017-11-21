Полиция снесла палатки на Майдане (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудникам правоохранительных органов удалось снести палатки, которые вечером во вторник, 21 ноября, поставили активисты.

Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.









Отмечается, что активисты пытались поджечь шины, после этого ворвались полицейские и снесли ранее установленные палатки. Активисты оттеснили полицейских к Институтской.





Позже участникам акции таки удалось поджечь несколько шин у монумента Независимости, но их быстро потушили правоохранители.

Напомним, в Киеве на Майдане Незалежности появились палатки. Их установили представители общественной организации Коалиция участников оранжевой революции (КУПР).

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Между активистами и правоохранителями возник небольшой конфликт, но полицейские организованно вышли за пределы Майдана, оставив активистов в покое.



