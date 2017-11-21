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Украина
21 ноября 17, 22:59
В Луганск прибыла колонна военной техники из Донецка (ВИДЕО)
колонна из Донецка
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Луганчане заметили военные грузовики, которые приехали из Донецка.

В Луганск прибыла колонна военной техники и вооруженных людей. Об этом сообщил журналист Вellingcat Эрик Толер, опубликовав видео, которое сняли местные жители.

Сообщается, что грузовики прибыли вероятно из Донецка.

"Большая колонна (донецких) грузовиков/военных приезжает в Луганск. Видео опубликовали 20 минут назад в местной луганской группе, отмечается, что место съемки - это первый подрайон (возможно, улица Советская), - написал журналист.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.



Big column of (Donetsk) military trucks/troops coming into Luhansk. Video posted 20min ago on local Luhansk group, location given as the new overpass in the 1st subdistrict (probably ul. Sovetskaya)https://t.co/LViOi7Kxxh

— Aric Toler (@AricToler) 21 ноября 2017 г.

Напомним, 20 ноября Игорь Плотницкий отправил в отставку главу МВД самопровозглашенной республики Игоря Корнета.

В свою очередь Корнет опубликовал заявление, в котором говорится, что не уходил в отставку. У него якобы есть "неопровержимые доказательства" причастности отдельных высокопоставленных представителей органов власти к "преступной деятельности в ущерб интересам республики и народу Луганщины".

Позже один из боевиков сообщил, что Плотницкий якобы убежал уже в Россию.
Korrespondent
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