В Луганск прибыла колонна военной техники из Донецка (ВИДЕО)

В Луганск прибыла колонна военной техники и вооруженных людей. Об этом сообщил журналист Вellingcat Эрик Толер, опубликовав видео, которое сняли местные жители.

Сообщается, что грузовики прибыли вероятно из Донецка.

"Большая колонна (донецких) грузовиков/военных приезжает в Луганск. Видео опубликовали 20 минут назад в местной луганской группе, отмечается, что место съемки - это первый подрайон (возможно, улица Советская), - написал журналист.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, 20 ноября Игорь Плотницкий отправил в отставку главу МВД самопровозглашенной республики Игоря Корнета.

В свою очередь Корнет опубликовал заявление, в котором говорится, что не уходил в отставку. У него якобы есть "неопровержимые доказательства" причастности отдельных высокопоставленных представителей органов власти к "преступной деятельности в ущерб интересам республики и народу Луганщины".

Позже один из боевиков сообщил, что Плотницкий якобы убежал уже в Россию.