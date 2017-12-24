Бросались под КАМАЗ: в Крыму воюют с установкой радара

Под Керчью в оккупированном Крыму местные жители бросались под военную технику силовиков, пытаясь остановить строительство радиолокационной системы (РЛС) на территории села возле частных земельных участков.

В сообщении сказано, что в селе Золотое продолжаются противостояния местных жителей с оккупантами, которые на этот раз привезли бетономешалки для строительства радара в сопровождение с вооруженными людьми в балаклавах.





Отмечается, что местных не устраивает самоуправство оккупантов, которые не даже не предоставили им разрешение на строительство радара и землеотвод.

Люди пытались препятствовать строительству, бросаясь под военную технику. в частности КАМАЗ, а также блокировать закладку фундамента под радар. Один мужчина встал в котлован для заливки бетона, но их это не остановили и бетон начали заливать ведрами.

В ходе конфликта стало плохо мужчине и женщине, понадобилась помощь медиков, на место прибыла скорая.







Фото, видео: kerch.fm

15 декабря секретарь СНБО заявил, что страна-агрессор Россия создает мощную военную инфраструктуру вдоль границы с Украиной и может начать широкомасштабные боевые действия против нашего государства в зависимости от внутриполитической ситуации в РФ.

Источник: liga.net

