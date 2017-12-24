Порошенко обсудил с Тиллерсоном вооружение Украины

Президент Украины во время своей беседы с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обсудили вопрос предоставления Украине летального оружия. Об этом глава государства написал в субботу, 23декабря, в Facebook.

"Как и договаривались с президентом Дональдом Трампом, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США. Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном", - написал Порошенко.

Глава государства также поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за решительную двухпартийную поддержку Украины.

"Такой шаг в тандеме с усилением санкций против России - достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств и продолжение накачивания Донбасса тяжелым оружием", - добавил президент.

Порошенко отметил, что американское оружие будет не для наступления, а для сдерживания российской агрессии.

"Это также трансатлантическая прививка от российского вируса агрессии. Украина победит!" – уверен Порошенко.

Напомним, США приняли решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

В свою очередь в России резко раскритиковали такой ход американских властей, отметив, что "США перешли черту".