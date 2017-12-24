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Украина
23 декабря 17, 20:03
Россия может вернуться в СЦКК, - Тука
СЦКК
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Москва может начать процесс возвращения в СЦКК, но на своих условиях.

По его словам, россияне могут начать возвращение своих представителей в мониторинговый центр поставив перед Киевом специальные условия, а точнее это могут быть конкретные предложения, которые дадут Кремлю преимущество в этом центре. На сегодняшний день Россия является передовой страной, которая умеет применять стратегию "мягкой силы" и, к сожалению, мы, в том числе и европейские наши партнеры и американцы не дотягивают до такого уровня лавирования в дипломатии.

Скорее всего россияне опять будут пытаться выбить для себе преимущества или преференции на глобальном политическом уровне. Но исключать вероятность начала новой координации между нашими сторонами не стоит, отмечает Тука.

Как сообщалось, в Европейском союзе просят Киев и Москву начать новый диалог по восстановлению сотрудничества в рамках СЦКК из-за ухудшения гуманитарной и безопасной ситуации в зоне конфликта на Донбассе.
URA-Inform
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