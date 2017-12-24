Общество предлагает ликвидировать Фонд госимущества

Об этом передает официальный сайт АП.

В петиции помещен альтернативный вариант для распоряжения имуществом, которое предлагают закреплять за балансодержателем данного имущества, а его продажу можно будет осуществить в течении 15 дней перед заключением с Государственной аудиторской службой. В случае, если балансодержатель в течении этого времени получит убытки, то другая сторона обязана будет принимать меры согласно законодательству. На данный момент петиция набрала лишь шесть голосов из 25 тыс необходимых для начала рассмотрения реализации проекта.

Ранее в АП граждане разместили петицию в просьбой о строительстве нового маршрута Святошино-Вишновое, дабы спасти город от постоянных пробок.

Как сообщалось, недавно на официальном сайте Администрации Президента Украины Петра Порошенко инициативная группа зарегистрировала петицию о полном переходе с кириллицы на латиницу.