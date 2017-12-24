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Новости
Украина
23 декабря 17, 20:44
Никто не будет отбирать у украинцев субсидии, - Рева
Субсидии
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Украинцы не обязаны и не будут возвращать деньги за проплаченные государством субсидии.

По его словам, никто и никогда не отберет у собственника квартиры или жилого дома из-за неулпаты субсидий. Это выплата безвозвратная, у людей никогда в жизни не потребуют, что им нужно возвращать эти деньги. Помощь от государства является абсолютно бесплатной и добровольной для получателей. В 2017 году объем субсидий для населения уменьшился на 51 процент и состовил выплату на сумму в 501 млн гривен. В государственном бюджете на 2018 год для оплаты жилищно-коммунальных услуг заложено 71 млрд гривен.

Рева считает, что этот показатель можно будет постепенно сокращать внедряя технологии по энергосбережению.

Как сообщалось, недавно Андрей Рева заявил, что перерасчет пенсий военнослужащих будет проведен с 1 января 2018 года. 
URA-Inform
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