Сепаратисты нарушили "новогоднее перемирие"

Незаконные вооруженные формирования в субботу, 23 декабря, нарушили договоренности о новогодне-рождественском перемирии, осуществив обстрел украинских позиций на Светлодарской дуге. Об этом в комментарии 112 Украина сообщил спикер штаба АТО Василий Лабай.

По его словам, противник осуществил провокационный обстрел украинских позиций с применением БМП, гранатометов и минометов. Погибших и раненых украинских военных в результате обстрела нет.

Лабай добавил, что силы АТО огонь в ответ не открывали.

"Данный обстрел не нес угрозы жизни нашим военнослужащим, однако мы всегда готовы дать адекватный ответ на эти провокации", – подчеркнул он.

Напомним, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе с 00.00 по Киеву 23 декабря вступило в силу новое, предпраздничное перемирие.