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Новости
Украина
23 декабря 17, 20:52
Какой район столицы считается наиболее криминальным
грабеж
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В 2017 году больше всего грабежей и убийств было совершено в Деснянском районе столицы. Об этом сообщает полиция города Киева.

Статистика показывает, что в Деснянском районе столицы было совершено 9564 преступлений, из которых полисменам удалось раскрыть лишь десять процентов. Наименьшее количество грабежей и правонарушений наблюдается в Подольском районе столице - чуть больше 2500, из них раскрыли больше половины - 1176. По количеству убийств лидирует Дарницкий район -  17 случаев; больше изнасилований - в Деснянском и Шевченковском, по три случая в каждом; нанесения умышленных тяжких телесных повреждений - в Деснянском районе - 27 случаев.

Соломенский район считается лидером по количеству налетов и уличных драк - 80 случаев в 2017 году. В Голосеевском районе зафиксировано больше всего случаев хулиганства.

Как сообщалось, недавно правоохранители Киева задержали "телефонного террориста" торгового центра в Днепровском районе города. 
URA-Inform
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