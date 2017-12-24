Какой район столицы считается наиболее криминальным

Статистика показывает, что в Деснянском районе столицы было совершено 9564 преступлений, из которых полисменам удалось раскрыть лишь десять процентов. Наименьшее количество грабежей и правонарушений наблюдается в Подольском районе столице - чуть больше 2500, из них раскрыли больше половины - 1176. По количеству убийств лидирует Дарницкий район - 17 случаев; больше изнасилований - в Деснянском и Шевченковском, по три случая в каждом; нанесения умышленных тяжких телесных повреждений - в Деснянском районе - 27 случаев.

Соломенский район считается лидером по количеству налетов и уличных драк - 80 случаев в 2017 году. В Голосеевском районе зафиксировано больше всего случаев хулиганства.

Как сообщалось, недавно правоохранители Киева задержали "телефонного террориста" торгового центра в Днепровском районе города.