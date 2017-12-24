Четыре фронта войны: определен главный враг Порошенко

Такое мнение высказал в блоге «Корреспондента» политолог Алексей Красноперов, передает ELISE JOURNAL.





Рассмотрим еще как минимум три линии конфронтации, которые ведет Петр Алексеевич.





Итак, вторым очень важным противником Президента Украины являются непокорные олигархи.





Из них, конечно, в первую очередь нужно отметить лидера группы «Приват» Игоря Коломойского. Отобрав у группы «Приват» их банк, Порошенко не успокоился. Теперь Высокий суд Лондона по иску национализированного «Приват-Банка» наложил арест на активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму 2,5 миллиарда долларов. Таким образом, если «Приват-Банк» выиграет суд у своих бывших хозяев, то власть, по сути, отберет у Коломойского и Ко все.





Не сложно предположить, что в такой ситуации группе «Приват» не остается ничего, кроме как поддерживать силы, которые расшатывают ситуацию в стране, работая против Порошенко, в частности — Саакашвили, свою землячку Тимошенко и т.д.

Но Коломойский — не единственный олигарх, по чьим интереса потопталась власть. Так, на днях у Рината Ахметова отобрали «Укртелеком». И если раньше информированные товарищи утверждали, что у Порошенко и Ахметова достаточно теплые взаимоотношения, то теперь эти отношения имеют все шансы очень и очень охладиться.





Следующий фронт Петра Алексеевича — западный. Здесь наш ключевой враг — злобный МВФ, требующий реформ и повышения тарифов, а также поддерживающий НАБУ в его вялых попытках бороться с коррупцией. Теперь у нас появится еще один враг — Трамп, которому явно не понравится, что Украина не поддержала позицию США по Иерусалиму во время голосования в ООН. Трамп даже припугнул: «Мы их всех запомним».





Кроме того, сгущается тьма над безвизом, к которому ЕС выдвигает все новые и новые требования. Могут и отобрать, не ровен час.





Ну, и последний — главный — фронт войны Порошенко: с собственным народом. Сегодня Президента полностью поддерживает аж (!) 4% населения. А 54% украинских граждан, опрошенных центром «София», и вовсе поддерживают досрочные выборы Президента Украины. Устали люди от невыполненных обещаний так и не наступившего времени «жить по-новому». А тут, как назло, еще и куча политических гастарбайтеров, паразитирующих на общественном недовольстве и вовсю готовых начать и реализовать «революцию по-аджарски».





Главный же противник Порошенко — это время, которого до выборов остается с каждым днем все меньше и меньше…», — подытожил политолог.