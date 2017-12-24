Бывшего премьер-министра Яценюка задержали в Женеве

Об этом сообщил очевидец, который летел с Яценюком одним рейсом.





В пресс-службе бывшего премьер министра Арсения Яценюка прокомментировали факт задержания в аэропорту Женевы.





Комментарий опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь «Народного фронта» Ольга Лаппо.»





«Какими бы абсурдными ни были обвинения российского следом, но они имеют реальные последствия. Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России — по всем уже известными абсурдными обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете», — написала Лаппо.





По ее словам, это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле.





Ранее сообщалось, что Яценюка задержали для проверки документов правоохранители в аэропорту Женевы. Об этом «Стране» сообщил очевидец, который летел с Яценюком одним рейсом.





Напомним, в марте 2017 года Россия передала в украинское посольство копию постановления Ессентукского городского суда Ставропольского края об аресте экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по трем статьям.





А именно: «Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападения», «Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление», «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах».







