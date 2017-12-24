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Новости
Украина
24 декабря 17, 00:16
Бывшего премьер-министра Яценюка задержали в Женеве
Яценюк
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Бывшего премьер-министра Арсения Яценюка задержали для проверки документов правоохранители в аэропорту Женевы.
Об этом сообщил очевидец, который летел с Яценюком одним рейсом.

В пресс-службе бывшего премьер министра Арсения Яценюка прокомментировали факт задержания в аэропорту Женевы.

Комментарий опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь «Народного фронта» Ольга Лаппо.»

«Какими бы абсурдными ни были обвинения российского следом, но они имеют реальные последствия. Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России — по всем уже известными абсурдными обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете», — написала Лаппо.

По ее словам, это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле.

Ранее сообщалось, что Яценюка задержали для проверки документов правоохранители в аэропорту Женевы. Об этом «Стране» сообщил очевидец, который летел с Яценюком одним рейсом.

Напомним, в марте 2017 года Россия передала в украинское посольство копию постановления Ессентукского городского суда Ставропольского края об аресте экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по трем статьям.

А именно: «Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападения», «Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление», «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах».

Речь идет о т.н «чеченском деле», в Следкоме России заявили, якобы располагают доказательствами участия Яценюка в столкновениях в Чечне в 1994-95 годах.
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