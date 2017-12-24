Скончался известный украинский политик

Об этом пишет Рoliteka.net.





Сыдяга направлялся на мероприятия, посвященные памяти Вячеслава Чорновила.





Напомним, Роман Сидяга активный участник и организатор митингов, массовых акций, общественно-политических процессов национального возрождения конца 1980-х - начале 1990-х годов в Украине.





Секретарь Тернопольского филиала Украинской Хельсинской группы, впоследствии заместитель председателя Тернопольской областной организации Украинской Республиканской партии.





После обретения независимости в 2002-2004 годы работал представителем президента Украины в Тернопольском районе. С 1994 учебного года и до выхода на пенсию - директор средней школы в Великих Борках. С 2010 года - председатель союза ветеранов Тернопольского района. Активный участник Оранжевой революции и революции достоинства. Награжден Крестом Ивана Мазепы.











