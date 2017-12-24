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Новости
Украина
24 декабря 17, 09:56
Стали известны имена судей КСУ
КСУ
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Конкурсная комиссия опубликовали первые имена на должности судей Конституционного суда Украины, которых назначил президент.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, судьи отбирались при тщательном просмотре документов и подробного изучения их биографий, результатам экзаменов и специального собеседования, за которые кандидаты на должность могли набрать наибольшее количество баллов. Первым судьей был избран Сергей Головатый, в списке оказались следующие имена: Василий Лемак, Анжелика Крусян, Павла Любченко, Сергей Чехович и Оксана Грищук. 

Ранее на общем съезде украинских судей избрал на должность судьи Конституционного Суда Украины Виктора Валентиновича Городовенко, заслуженного юриста Украины, доктора юридических наук, председателя Апелляционного суда Запорожской области. Специальная гражданская комиссия также будет избирать шестерых судей.

Как сообщалось, президент призывает депутатов ускорить рассмотрение кандидатур в состав КСУ.
URA-Inform
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