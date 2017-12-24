Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.03
USD
27.86
RUB
0.48
EUR
33.12
USD
27.94
RUB
0.48
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
24 декабря 17, 09:59
В зоне АТО снайпер застрелил бойца ВСУ
АТО
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
1/5 (1 голос)
Военный получил ранение несовместимое с жизнью в районе Светлодарской дуги.

За прошедшие сутки подразделения сепаратистов три раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, нарушив подписанное ранее новогодне-рождественское перемирие. В результате снайперского выстрела погиб украинский военнослужащий, сообщает в воскресенье, 24 декабря, пресс-центр штаба АТО.

"На протяжении прошедших суток зафиксировано три факта нарушения перемирия со стороны боевиков… в результате вражеского снайперского выстрела погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Он получил ранение несовместимое с жизнью в районе Светлодарской дуги. Выражаем соболезнования родным и близким воина, который отдал жизнь за Родину", – говорится в сводке.

На протяжении субботы сепаратисты открывали огонь в направлении позиций ВСУ возле Луганского, Авдеевки и Лебединского.

Отмечается, что украинские военнослужащие обеспечили выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются минских договоренностей.

Как сообщалось, за сутки 22 декабря противник 22 раза открывал огонь по позициям ВСУ. Тогда один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Напомним, в зоне АТО на Донбассе с 00.00 по Киеву 23 декабря вступило в силу предпраздничное перемирие.
Korrespondent
Ещё по теме:
В зоне АТО погибли пятеро украинских военных
Двое украинских военных погибли из-за обстрела позиций ВСУ
В зоне АТО погиб один военный
В зоне АТО за сутки погибли четыре бойца
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Генштаб опроверг заявления РФ о сбежавшем военном
noimageДва Рождества в Украине - это хорошо или плохо?
noimageСмертельная уловка боевиков на Донбассе раскрыта разведкой
noimageКуда лучше поехать на Новый год и сколько будет стоить
noimageВ Украине изменили нормы питания
Лента новостей