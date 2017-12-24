В зоне АТО снайпер застрелил бойца ВСУ

За прошедшие сутки подразделения сепаратистов три раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, нарушив подписанное ранее новогодне-рождественское перемирие. В результате снайперского выстрела погиб украинский военнослужащий, сообщает в воскресенье, 24 декабря, пресс-центр штаба АТО.

"На протяжении прошедших суток зафиксировано три факта нарушения перемирия со стороны боевиков… в результате вражеского снайперского выстрела погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Он получил ранение несовместимое с жизнью в районе Светлодарской дуги. Выражаем соболезнования родным и близким воина, который отдал жизнь за Родину", – говорится в сводке.

На протяжении субботы сепаратисты открывали огонь в направлении позиций ВСУ возле Луганского, Авдеевки и Лебединского.

Отмечается, что украинские военнослужащие обеспечили выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются минских договоренностей.

Как сообщалось, за сутки 22 декабря противник 22 раза открывал огонь по позициям ВСУ. Тогда один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Напомним, в зоне АТО на Донбассе с 00.00 по Киеву 23 декабря вступило в силу предпраздничное перемирие.