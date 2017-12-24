В Украине изменили нормы питания

Минздрав Украины пересмотрел суточные потребности в питании. Большое внимание уделено нормам питания для детей. Нормы пришлось пересмотреть, поскольку дети стали больше есть вредной еды и меньше двигаться. Каждый третий подросток в Европе имеет лишний вес, подсчитали во Всемирной организации здравоохранения. А по данным Минздрава, в Украине десятки тысяч детей с ожирением. Поэтому ведомство уменьшило норму потребности в калориях для детей. Сайт "Сегодня" узнал, зачем нужно менять питание





Украинские дети страдают ожирением





В Европе каждый третий ребенок страдает ожирением. Ранее проблема в Украине не была так выражена, но последние года набирает темпы. Сейчас в стране 70 тыс. детей имеют лишний вес. Это, на первый взгляд, не так много. Но если в 2002 году в Украине было 1,4% детей с ожирением, то в 2014 – 2,4%. И это число растет.





"Несмотря на постоянные усилия в борьбе с проблемой детского ожирения, каждый третий подросток в Европе по-прежнему имеет избыточную массу тела или страдает ожирением. При этом самые высокие показатели отмечаются в странах Южной Европы и Средиземноморья. Особое беспокойство вызывает тот факт, что эпидемия растет в странах Восточной Европы, где показатели традиционно были ниже", - говорит Сюзанна Якаб, директор Европейского регионального бюро ВОЗ.













В отчете организации отмечается, что в Украине распространенность ожирения повышается с возрастом. Чем старше ребенок, тем больше растет риск ожирения из-за неправильного питания.





При этом 53% украинских подростков едят ежедневно овощи. Это один из самых высоких показателей среди европейских стран. В Испании, например, овощи ежедневно едят только 23% детей от 11 до 15 лет.





Вместе с тем, 39,2% украинских детей ежедневно едят сладости. А, например, в Словении только 15,8%. Это говорит о несбалансированности питания в Украине.





"Еда стала более рафинированная и появилось больше нездоровой пищи: мучных изделий, напитков с высоким содержанием сахара. Сейчас кондитерские изделия и сладкие напитки доступны для подростков. Для детей сладости еще и символ поощрения, если ребенок себя хорошо ведет ему обещают конфету. Это формирует привычки нездорового питания", – говорит Отто Стойка, главврач Киевского городского центра здоровья.





Что поменяют новые нормы питания





Минздрав уменьшил норму потребности в калориях для детей разных возрастов.





Изменения коснулись питания детей 1-3 лет – калорийность питания уменьшена на 155 ккал. Детям 4-6 лет нужно есть меньше на 300 ккал. Шестилеткам норму уменьшили на 400 ккал. В 7-10 лет норма питания сократилась с 2400 до 2100 калорий в день. Ведомство сократило потребности в растительных белках и углеводах. Но увеличена потребность в мясе и рыбе.





Также в Украине поменяли потребность в витаминах. Так, в Украине уменьшили потребность в витамине А и увеличена норма витамина D и фолиевой кислоты.













Нерациональное питание приводит к развитию сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, диабету и нарушению обмена веществ – это причины 86% смертей украинцев.





Лишний вес может стать также причиной психологических проблем, социальной изоляции и пропуску школьных занятий, отмечают в Минздраве.





"Важно было пересмотреть калории, не уменьшить их объем, а увеличить разнообразие. Дети едят рафинированую еду с быстрыми углеводами. Это отражает мировую тенденцию, в том числе и в Украине",- говорит Отто Стойка.





В Украине нет культуры питания





Чтобы поменять питание детей, нужно менять отношение к еде взрослых и родителей, уверен врач.





"Люди должны понимать, что главное не наестся, а питаться разнообразно. Проблемой человечества всегда была нехватка еды или недоедание. Было понимание, что еда должна быть калорийной, ее должно быть много. К сожалению, часто эта модель сохраняется в украинских семьях до сих пор", – говорит Отто Стойка.





Украинцам нужно учится правильно питаться. Например, если в рационе есть картошка, то она должна быть вареной, а не жареной. Если картошка, то без хлеба. Если хлеб, то с другими овощами, а не картошкой.





"Картошка в продуктах здорового питания относится не к овощам, а к углеводам. Сменить сознание хотя бы в таких основных подходах к питанию. Нужно формировать навыки приготовления здоровой пищи, здорового распределения питания на протяжении дня", – отмечает врач.





Изменение норм питания один из шагов. Но они повлияют только на пищу, которую готовят детям в детсадиках и школах. Поэтому государству нужно еще заняться общественным питанием.





"Например, в Дании есть государственный проект, в школах и многих офисах доступны фрукты. Это очень важно увеличивать доступность полезных продуктов", – добавляет Отто Стойка.





Эксперты Гарвардской школы общественного здравоохранения разработали специальное руководство "Тарелку Здорового Питания".













Так, овощи и фрукты должны составлять основную часть приема пищи – ½ тарелки. При этом картофель не считается овощем по этой системе, поскольку он негативно влияет на уровень сахара в крови.





Цельные и неочищенные зерновые – цельная пшеница, ячмень, овсянка, гречка и неочищенный рис – меньше влияют на уровень сахара в крови и инсулин, чем белый рис и другие очищенные зерна. В тарелке они должны составлять ¼.





Еще четверть тарелки – это белки. Рыба, курица, фасоль, орехи – здоровые источники белка. Употребление красного мяса нужно ограничить, и избегать переработанного мяса – сосисок, колбас и т.д..





Минздрав разработал "Тарелку здорового питания украинца" для взрослых и детей от двух лет. В ведомстве рекомендуют употреблять не меньше 300 г овощей и бобовых в день. Столько же фруктов и ягод, отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам, 2-3 раза в день употреблять молочные продукты и 1-2 яйца. Также 2-3 раза в неделю МОЗ рекомендует есть рыбу.







