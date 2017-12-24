Куда лучше поехать на Новый год и сколько будет стоить

Вопрос, как отпраздновать Новый год возникает почти у всех в преддверии праздника. Можно остаться дома и отметить с семьей или друзьями, либо же сходить в ресторан, или, наоборот, вырваться из повседневности и поехать в путешествие. Сайт "Сегодня" разузнал у туроператоров, куда чаще всего ездят украинцы на новогодние праздники и сколько денег для этого нужно.





Чаще всего едут отдыхать на неделю





В отличие от прошлого года, в этом не будет таких затяжных каникул на зимние праздники. Так, украинцы будут отдыхать с 30 декабря по 1 января и с 6 по 8 января поэтому запланировать поездку на длительное время довольно сложно. Но и на эти промежуточные четыре рабочих дня вполне можно взять короткий отпуск или отгулы, если вы все-таки запланировали провести праздники в другой стране.





Один из украинских туроператоров рассказал сайту "Сегодня", что популярностью пользуются, как правило, туры на неделю, хотя иногда едут только на три ночи, потому что это обходится дешевле.





"Обычно это стандартный тур, продолжительностью 7 ночей, с вылетами перед Новым годом и Рождеством. Туроператоры согласовывают с отелями полетную программу таким образом, чтобы клиенту были удобны даты вылетов и проживания. Некоторые туристы выбирают тур в 3 ночи из-за более низкой стоимости", – отмечают в компании.





Фаворитами остаются теплые страны





В Украине безвизовый режим с ЕС действует еще с июня. Только за последние полгода путешествовать по безвизовому режиму поехали более 350 тыс. украинцев.





Конечно, далеко не все предпочитают отдых за границей, часть выбирает для новогодних праздников волшебный Львов, или же заснеженные курорты Карпат. Но, если говорить о зарубежных странах, то не перестает пользоваться огромной популярностью Египет. Сейчас в список лидеров вырвались и Объединенные Арабские Эмираты, с которыми, к слову, с декабря у нас тоже действует безвизовый режим.





Туроператоры отмечают, что украинцы выбирают Египет из-за теплого климата и выгодных условий путешествия. Как правило, в этих турах работает опция "все включено" и не приходится волноваться по поводу дополнительных трат.





"Традиционно мы получаем много запросов на туры в теплые страны. В первую очередь, это курорты Египта. Благодаря тому, что страна является круглогодичным направлением, Красное море – самое теплое море мира, а инфраструктура динамично развивается, туристический поток из Украины с каждым сезоном увеличивается. Хорошая цена на полный пакет тур с авиаперелетом, проживанием, питанием по системе "Все включено", держится все время", – пояснили в компании.





Объединенные Арабские Эмираты привлекают украинцев своей новизной и массой развлечений. К тому же, несмотря на то, что в этой стране есть отели с совершенно разными ценовыми категориями, во всех остается неизменно высокий уровень обслуживания, что не может не радовать туристов.





Помимо теплых стран наши соотечественники также любят отдыхать на горнолыжных курортах.





"В последние несколько лет заметна положительная динамика спроса на горнолыжные курорты. Среди фаворитов – Финляндия, Австрия и Андорра", – поясняют туроператоры.





Есть интересные рейсы в Рованиеми (город в Финляндии), в Деревню Санта Клауса. Туристов там размещают в коттеджах или отелях, и ежегодно спрос на это место из сказки продолжается увеличиваться.





А вот курорты Австрии и Андорры привлекательны для украинцев благодаря отличным трассам и Apre Ski – это досуг после того, как закрываются склоны гор. Он может включать в себя походы на шоппинг, в бары, рестораны, угощение коктейлями и необычными блюдами.





Еще с сентября украинцы начали активно гуглить "новый год в Европе". Частенько в период новогодних праздников едут в Польшу или же Чехию, из-за красивого рождественского убранства и декора в городах, а также из-за особой праздничной атмосферы.





Средняя ценa новогодней поездки – от 200 долларов





Цены на поездку в Египет продолжительностью 7 дней на двоих взрослых стартуют от 200 долларов за человека. Стоимость тура в ОАЭ почти в два раза выше – от 350 долларов с аналогичными условиями.





А вот горнолыжные направления всегда дороже, нежели теплые страны, отмечают туроператоры. Тур на такой курорт стоит от 500 долларов на человека.





Туры в Европу стоят недешево: так, цены стартуют от 400 евро на двоих. Если же появится желание провести Новый год в родной стране, тоже придется потратиться. Например, для того, чтобы сейчас снять квартиру во Львове, нужно отдать около 1500 грн за сутки, к тому же, количество приличных вариантов продолжает стремительно уменьшатся. Цены в отелях на двоих будут приблизительно такими же. А Новый год в Закарпатье для одного человека на три дня будет стоить в среднем более 4 тыс. грн.



