Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.03
USD
27.86
RUB
0.48
EUR
33.12
USD
27.94
RUB
0.48
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
24 декабря 17, 14:31
Смертельная уловка боевиков на Донбассе раскрыта разведкой
АТО
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В ведомстве рассказали о маскирующихся россиянах
Российско-оккупационные войска, которые маскируются под незаконные вооруженные формирования, намерены обманывать не только международных наблюдателей, но и своих кремлевских кураторов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, пояснили в ведомстве, ими накоплены скрытые запасы боеприпасов для артиллерийских систем, других видов тяжелого и стрелкового вооружения неподалеку линии боевого столкновения на горячих направлениях.

"Такие арсеналы, несомненно, созданы для организации провокаций против украинских подразделений с целью их дискредитации", – подчеркнули в разведке.

Напомним, за минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов был ранен один военнослужащий, еще один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника.

Как сообщалось, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заверил, что его источники в Москве назвали ему точную дату, когда российские войска покинут Донбасс.

источник: segodnya.ua
Ещё по теме:
Боевики готовятся атаковать населенные пункты ночью
В "ЛНР" ходят слухи о смене военного руководства
Боевики обстреляли Водяное под Мариуполем (ФОТО)
За сутки в зоне АТО ранены 5 украинских военных
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Генштаб опроверг заявления РФ о сбежавшем военном
noimageДва Рождества в Украине - это хорошо или плохо?
noimageКуда лучше поехать на Новый год и сколько будет стоить
noimageВ Украине изменили нормы питания
noimageВ зоне АТО снайпер застрелил бойца ВСУ
Лента новостей