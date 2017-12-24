Смертельная уловка боевиков на Донбассе раскрыта разведкой

Российско-оккупационные войска, которые маскируются под незаконные вооруженные формирования, намерены обманывать не только международных наблюдателей, но и своих кремлевских кураторов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.





В частности, пояснили в ведомстве, ими накоплены скрытые запасы боеприпасов для артиллерийских систем, других видов тяжелого и стрелкового вооружения неподалеку линии боевого столкновения на горячих направлениях.





"Такие арсеналы, несомненно, созданы для организации провокаций против украинских подразделений с целью их дискредитации", – подчеркнули в разведке.





Напомним, за минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов был ранен один военнослужащий, еще один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника.





Как сообщалось, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заверил, что его источники в Москве назвали ему точную дату, когда российские войска покинут Донбасс.



