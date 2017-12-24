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Новости
Украина
24 декабря 17, 22:35
Генштаб опроверг заявления РФ о сбежавшем военном
Генштаб
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Военнослужащие ВСУ верны присяге, заявили в Генштабе.
Информация об украинском военнослужащем, который якобы обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца, не соответствует действительности, заявили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
 
"Военнослужащие ВСУ верны присяге, украинскому народу и своему конституционному долгу", - заявили в Генштабе.
 
Ранее в России заявили об украинском военнослужащем, который якобы обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой о предоставлении ему статуса беженца.
 
Сообщалось, что, якобы по словам военного, в ВСУ он служил по контракту и самовольно покинул часть.
Korrespondent
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