Чего больше всего боится украинская молодежь – опрос

Украинская молодежь больше всего боится коррупции и войны, более четверти молодых украинцев хотят эмигрировать. Об этом говорится в исследовании немецкого Фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich Ebert) и Центра Новая Европа совместно с социологической компанией GfK Ukraine.

Согласно исследованию, среди самых больших страхов украинской молодежи – коррупция (37%) и война в регионе или в мире (36%), серьезные проблемы со здоровьем (34%), социальная несправедливость и безработица (32%).

При этом 70% молодых людей убеждены, что правительство в первую очередь должно заниматься борьбой с преступностью и коррупцией.

Отмечается, что довольно существенное расхождение в отношении молодежи к различным проблемам наблюдается по регионам Украины. Так, на севере критически негативно к взяточничеству относятся более 50% опрошенных, в Киеве – таких только 19%, а на востоке Украины – 15%.

В общем, только треть молодежи считает, что взяточничество никогда нельзя оправдать.

Украинская молодежь больше всего не доверяет именно институтам государственной власти – Верховной Раде (1,81 по 5-балльной шкале доверия), политическим партиям (1,85) и Кабмину (1,87).

В то же время больше всего молодежь доверяет церкви (2,99), волонтерским движениям (2,98) и армии (2,86).

Также исследование показало, что в настоящее время влияние российского телевидения и интернет-сайтов на украинскую молодежь минимально. 49% опрошенных смотрят украинское телевидение и только 2% – российское.

На востоке и юге Украины украинское телевидение популярно среди 30% и 37% опрошенных молодых украинцев соответственно, тогда как российское – только среди 4% и 1%.

По данным исследования, 72% украинской молодежи не желает переехать в другое государство и оставить Украину на срок более 6 месяцев, в то же время каждый четвертый демонстрирует желание эмигрировать.

Самые популярные государства, в которые молодые украинцы хотели бы переехать, – Германия (18%), США (15%) и Польша (12%).

Кроме этого, 58% опрошенных считают, что будущее украинского общества в целом выглядит лучше, чем текущая ситуация. 20% убеждены, что ситуация останется неизменной, и только 5% ожидают ухудшения.

Опрос был проведен в июле-августе 2017 году по всей территории Украины за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Выборка составляет 2000 респондентов в возрасте 14-29 лет и является репрезентативной населению Украины этой возрастной группы.