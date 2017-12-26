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Новости
Украина
26 декабря 17, 09:46
Вблизи Луганска ОБСЕ зафиксировала более 50 танков
ОБСЕ
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В двух населенных пунктах на Донбассе пророссийские наемники спрятали 56 танков, сообщили в миссии.

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 56 танков недалеко от Луганска. Об этом сообщается в отчете миссии за пятницу, 22 декабря.

"На основе данных воздушного наблюдения был обнаружен 31 танк (Т-64 или Т-72) вблизи села Круглик, которое расположено к 31 км к юго-западу от Луганска", – отметили в пресс-службе.

Также беспилотник зафиксировал 26 гаубиц (семнадцать буксируемых Д-30 Лягушка, 122 мм, и девять самоходных 2С3 Акация, 152 мм), восемь минометов (2Б11 Сани, 120 мм) и 25 танков (Т-64 или Т-72) вблизи поселка Мирное в 28 километрах к юго-западу от Луганска. 

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что в результате конфликта на Донбассе с начала 2017 года погибли 85 мирных жителей, еще 483 были ранены.
Korrespondent
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