Вблизи Луганска ОБСЕ зафиксировала более 50 танков

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 56 танков недалеко от Луганска. Об этом сообщается в отчете миссии за пятницу, 22 декабря.

"На основе данных воздушного наблюдения был обнаружен 31 танк (Т-64 или Т-72) вблизи села Круглик, которое расположено к 31 км к юго-западу от Луганска", – отметили в пресс-службе.

Также беспилотник зафиксировал 26 гаубиц (семнадцать буксируемых Д-30 Лягушка, 122 мм, и девять самоходных 2С3 Акация, 152 мм), восемь минометов (2Б11 Сани, 120 мм) и 25 танков (Т-64 или Т-72) вблизи поселка Мирное в 28 километрах к юго-западу от Луганска.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что в результате конфликта на Донбассе с начала 2017 года погибли 85 мирных жителей, еще 483 были ранены.