В ФРГ предложили альтернативу членству Украины и Турции в ЕС

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что Брюссель мог бы начать выстраивать взаимоотношения с Украиной и Турцией, опираясь на новую модель, сформированную по итогам выхода Великобритании из Европейского союза. Об этом он заявил в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe, передает DW.

"Если мы сможем выработать разумное соглашение с Великобританией, регулирующее ее взаимоотношения с Европой после Brexit, оно может стать моделью, применимой и для других стран: Украины и Турции", — подчеркнул министр.

В то же время Габриэль полагает, что в ближайшие годы Украина и Турция не станут членами Евросоюза. "Мы должны подумать об альтернативных формах для более близкого сотрудничества с ними", — заявил глава МИД ФРГ. Он, в частности, отметил, что можно подумать о более тесном взаимодействии с Анкарой в формате таможенного союза, однако, по его мнению, это невозможно, пока ситуация в Турции не изменится.

Напомним, представители Германии и США достигли консенсуса относительно размещения миротворческой миссии ООН на Востоке Украины.



