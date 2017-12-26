Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.13
USD
27.95
RUB
0.48
EUR
33.18
USD
27.95
RUB
0.48
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
26 декабря 17, 09:49
За сутки сепаратисты дважды нарушили перемирие
АТО
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В результате вражеских обстрелов ни один боец ВСУ не пострадал.

Участники незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки, 25 декабря, два раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, несмотря на объявленное перемирие. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook.

"В обоих случаях украинские военные огонь не открывали. Подразделения Вооруженных сил Украины обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей. В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал", – говорится в сообщении.

Так, около 19.00 на донецком направлении незаконные вооруженные формирования вели огонь по оборонным укреплениям сил АТО в районе населенного пункта Павлополь. Кроме этого, пять мин калибра 120 мм прилетели в сторону украинских позиций с пункта Сосновское.

На луганском направлении сепаратисты из стрелкового оружия обстреляли опорные пункты ВСУ у Станицы Луганской. К тому же в районе населенного пункта Новгородское зафиксирован пролет вражеского беспилотника, запрещенного Минскими договоренностями.

Напомним, за минувшие сутки, 24 декабря, сепаратисты 6 раз нарушали режим тишины, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранение.
Korrespondent
Ещё по теме:
В зоне АТО погибли пятеро украинских военных
Двое украинских военных погибли из-за обстрела позиций ВСУ
На Донбасса за сутки ранен один украинский военный. ВИДЕО
За сутки в зоне АТО погиб один военный, еще двое ранены
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В ФРГ предложили альтернативу членству Украины и Турции в ЕС
noimageВблизи Луганска ОБСЕ зафиксировала более 50 танков
noimageЧего больше всего боится украинская молодежь – опрос
noimageЗайцева может избежать максимального наказания за ДТП
noimageРазведка: Боевики готовят мощный взрыв 25 декабря
Лента новостей