За сутки сепаратисты дважды нарушили перемирие

Участники незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки, 25 декабря, два раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, несмотря на объявленное перемирие. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook.

"В обоих случаях украинские военные огонь не открывали. Подразделения Вооруженных сил Украины обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей. В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал", – говорится в сообщении.

Так, около 19.00 на донецком направлении незаконные вооруженные формирования вели огонь по оборонным укреплениям сил АТО в районе населенного пункта Павлополь. Кроме этого, пять мин калибра 120 мм прилетели в сторону украинских позиций с пункта Сосновское.

На луганском направлении сепаратисты из стрелкового оружия обстреляли опорные пункты ВСУ у Станицы Луганской. К тому же в районе населенного пункта Новгородское зафиксирован пролет вражеского беспилотника, запрещенного Минскими договоренностями.

Напомним, за минувшие сутки, 24 декабря, сепаратисты 6 раз нарушали режим тишины, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранение.