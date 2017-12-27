Мобильный оператор будет докладывать о перемещении абонентов

Главы компаний крупнейших мобильных операторов Украины подписали меморандум с Министерством экономического развития и торговли о предоставлении статистических данных по динамике туристических потоков. Об этом сообщается на официальном сайте МЭРТ.

Как отмечается, речь идет о компаниях Киевастар, Vodafone Украина и Lifecell.

"Меморандум предусматривает предоставление ежеквартальных статистических данных о количестве зарегистрированных абонентов мобильной связи, которые находились более суток за границами соответствующей области, а также о динамике въездного туризма - иностранных абонентов мобильной связи в роуминге", – сказано в сообщении.

Кроме того, мобильные операторы согласились передавать данные о количестве украинских граждан, зарегистрированных абонентов мобильной связи, которые выехали заграницу, и средней продолжительности пребывания туристов в области.

Как подчеркивает министерство, компании должны предоставлять информацию исключительно в сводном и обезличенном виде.

Напомним, Украина оказалась в топ-10 самых опасных стран мира для туристов в ежегодном рейтинге, составленном Всемирным экономическим форумом.