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Новости
Украина
26 декабря 17, 17:01
Мобильный оператор будет докладывать о перемещении абонентов
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Министерству будут предоставлять данные об украинцах, которые были за границей.

Главы компаний крупнейших мобильных операторов Украины подписали меморандум с Министерством экономического развития и торговли о предоставлении статистических данных по динамике туристических потоков. Об этом сообщается на официальном сайте МЭРТ.

Как отмечается, речь идет о компаниях Киевастар, Vodafone Украина и Lifecell.

"Меморандум предусматривает предоставление ежеквартальных статистических данных о количестве зарегистрированных абонентов мобильной связи, которые находились более суток за границами соответствующей области, а также о динамике въездного туризма - иностранных абонентов мобильной связи в роуминге", – сказано в сообщении.

Кроме того, мобильные операторы согласились передавать данные о количестве украинских граждан, зарегистрированных абонентов мобильной связи, которые выехали заграницу, и средней продолжительности пребывания туристов в области.

Как подчеркивает министерство, компании должны предоставлять информацию исключительно в сводном и обезличенном виде.

Напомним, Украина оказалась в топ-10 самых опасных стран мира для туристов в ежегодном рейтинге, составленном Всемирным экономическим форумом.

 
Korrespondent
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