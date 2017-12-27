Какой будет погода на Новый год?

Пока украинцы думают, куда поехать на Новый год, погода уже внесла свои коррективы.





Грядущая новогодняя ночь будет больше напоминать весну — не будет ни снега, ни морозов. Вместо этого синоптики обещают во всех регионах страны мягкий минус, а в некоторых областях — небольшой дождь.





Так, по прогнозам метеоролога Натальи Диденко, в ночь на 1 января 2018 года температура воздуха в Украине будет колебаться от +2 до –2 градусов.





"Существенных осадков не ожидается, разве только в Ровенской, Житомирской, Черниговской и в Киевской областях возможен небольшой дождь с мокрым снегом", — отметила синоптик на своей странице в соцсети.





Диденко добавила, что в первый день нового года украинские термометры покажут от 0 до +5 градусов тепла.





Свой прогноз на новогоднюю ночь уже обнародовали и погодные сайты. Согласно их данным, 31 декабря в столице днем воздух прогреется до +1, однако ожидается небольшой дождь. Ночью же похолодает до 0, зато осадки прекратятся.





Похожую погоду обещают и во Львове. Днем здесь будет пасмурно, а термометры покажут до –2 градусов. Ночью небо станет ясным, а температура воздуха понизится до 3 градусов мороза.





Теплее на Новый год будет в Харькове. Там 31 декабря днем ожидается около +3 градусов, а в новогоднюю ночь — до 2 градусов тепла. При этом высока вероятность того, что в полночь здесь пойдет дождь.





А вот самый теплый Новый год будет в Одессе. Здесь воздух днем прогреется до +6, а ночью опустится до +5 градусов.





Впрочем, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни нового снега тоже ждать не стоит.



