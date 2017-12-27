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Новости
Украина
26 декабря 17, 17:47
Гражданку Украины осудили в Крыму за посты в соцсетях
Лариса Китайская
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Ларису Китайскую приговорили к двум годам условно
Крымскую активистку, гражданку Украины Ларису Китайскую т.н. "суд" Ялты приговорил к двум годам условного срока за публикации в социальной сети. Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

По информации правозащитников, соответствующий приговор был вынесен сегодня.

"Согласно решению "судьи" Ялтинского городского "суда" Владимира Романенко, Китайская не сможет в период отбывания наказания покинуть город Ялта", – констатируют правозащитники.

Напомним, в сентябре управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало доклад о том, как в Крыму нарушают права человека. Среди прочего в ООН обеспокоены призывом крымчан в российскую армию.

Ранее Европарламент принял жесткую резолюцию по репрессиям России в Крыму. Европейский парламент посчитал необходимым применить санкции ко всем причастным к нарушению прав человека в аннексированном Крыму.

Источник: segodnya.ua
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