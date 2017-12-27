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Новости
Украина
26 декабря 17, 22:54
Делегация по освобождению заложников летит на Донбасс
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Геращенко отметила, что работа продолжается даже в самолете
Представители украинской стороны в переговорах по освобождению заложников сегодня летят на Донбасс.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"С омбудсменом Валерией Лутковской, представителями Генпрокуратуры, экспертами минской гуманитарной подгруппы, представителями СБУ и Минобороны вылетаем на Донбасс. Даже в самолете – работаем", – написала Геращенко.




Ранее президент Украины Петр Порошенко написал в своем Facebook о том, что освобождение украинских заложников из плена боевиков в последнее время готовилось в круглосуточном режиме – эта работа была крайне изнурительной, и уже завтра она должна принести результат. 

"Ничего важнее того, чтобы вернуть наших домой – нет. В последние дни подготовка к освобождению украинских заложников велась в режиме 24 часов в сутки", – рассказал глава государства.

Источник: segodnya.ua
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