Делегация по освобождению заложников летит на Донбасс

Представители украинской стороны в переговорах по освобождению заложников сегодня летят на Донбасс.





Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.





"С омбудсменом Валерией Лутковской, представителями Генпрокуратуры, экспертами минской гуманитарной подгруппы, представителями СБУ и Минобороны вылетаем на Донбасс. Даже в самолете – работаем", – написала Геращенко.

















Ранее президент Украины Петр Порошенко написал в своем Facebook о том, что освобождение украинских заложников из плена боевиков в последнее время готовилось в круглосуточном режиме – эта работа была крайне изнурительной, и уже завтра она должна принести результат.





"Ничего важнее того, чтобы вернуть наших домой – нет. В последние дни подготовка к освобождению украинских заложников велась в режиме 24 часов в сутки", – рассказал глава государства.



