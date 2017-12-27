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Новости
Украина
27 декабря 17, 08:49
На границе с РФ Украина запускает биометрический контроль
биометрический контроль
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Речь идет о запуске в тестовом режиме мобильных комплексов с биометрическим контролем на границе с Россией.

Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с Россией. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает 112 Украина.

По словам спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна, мобильные комплексы с биометрическим контролем будут размещены на пунктах пропуска с наибольшим трафиком, а место их дислокации будет меняться.

"Мобильные комплексы смогут передвигаться с места на место. 27 числа в тестовом варианте мы попробуем использовать их на различных участках украинско-российской границы, чтобы протестировать саму систему, посмотреть готовность наших рабочих мест к более масштабному старту 1 января", – сказал Слободян.
Korrespondent
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