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Новости
Украина
27 декабря 17, 08:59
Самое старое дерево перед Белым домом спилят
магнолия
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По распоряжению первой леди США Меланьи Трамп спилят 200-летнюю магнолию на южной лужайке Белого дома. Об этом сообщает издание CNN.

Отмечается, что легендарное дерево было посажено в 1828 году седьмым президентом США Эндрю Джексоном. Специалисты Национального дендрария, заверили, что магнолия гниет и слишком повреждена, чтобы оставаться на своем месте.

Как утверждает жена президента, ее беспокоит безопасность журналистов и посетителей Белого дома, которые часто вставали перед деревом во время взлета президентского вертолета с лужайки.

Так, магнолия будет спилена уже на этой неделе. Миссис Трамп попросила сохранить уцелевшую древесину.

Как сообщалось ранее, американский глава государства Дональд Трамп и его супруга во время своего визита в Южную Корею вызвали своим поцелуем недовольство общественности.
URA-Inform
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