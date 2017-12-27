Самое старое дерево перед Белым домом спилят

Отмечается, что легендарное дерево было посажено в 1828 году седьмым президентом США Эндрю Джексоном. Специалисты Национального дендрария, заверили, что магнолия гниет и слишком повреждена, чтобы оставаться на своем месте.

Как утверждает жена президента, ее беспокоит безопасность журналистов и посетителей Белого дома, которые часто вставали перед деревом во время взлета президентского вертолета с лужайки.

Так, магнолия будет спилена уже на этой неделе. Миссис Трамп попросила сохранить уцелевшую древесину.

Как сообщалось ранее, американский глава государства Дональд Трамп и его супруга во время своего визита в Южную Корею вызвали своим поцелуем недовольство общественности.