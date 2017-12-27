ГПУ планирует конфисковать еще 5 млрд гривен Януковича

Это будет очередные пять миллиардов гривен. Об этом во вторник, 26 декабря, в эфире одного из украинских телеканалов заявил, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он также выразил надежду, что на этот раз правительство будет более организованным в этом вопросе.

Прокуратура поможем с открытием ряда уголовных дел по небрежности тех, кто взял средства и не смог донести их до людей, - пообещал Луценко, добавив, что имеет право требовать чтобы в следующем году все средства Януковича и его окружения дошли до людей.

Напомним, как сообщалось, Юрий Луценко заявил о спецконфискации 200 миллионов долларов "семьи" бывшего президента Украины Виктора Януковича. По его словам 22 сентября вступило в законную силу решение Сосновского районного суда города Черкассы о еще одной спецконфискации банковских активов мафии Януковича.