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Новости
Украина
27 декабря 17, 09:01
ГПУ планирует конфисковать еще 5 млрд гривен Януковича
ГПУ
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Генеральная прокуратура Украины в начале следующего года планирует еще одну спецконфискацию средств бывшего президента Виктора Януковича и его окружения.

Это будет очередные пять миллиардов гривен. Об этом во вторник, 26 декабря, в эфире одного из украинских телеканалов заявил, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он также выразил надежду, что на этот раз правительство будет более организованным в этом вопросе.

Прокуратура поможем с открытием ряда уголовных дел по небрежности тех, кто взял средства и не смог донести их до людей, - пообещал Луценко, добавив, что имеет право требовать чтобы в следующем году все средства Януковича и его окружения дошли до людей.

Напомним, как сообщалось, Юрий Луценко заявил о спецконфискации 200 миллионов долларов "семьи" бывшего президента Украины Виктора Януковича. По его словам 22 сентября вступило в законную силу решение Сосновского районного суда города Черкассы о еще одной спецконфискации банковских активов мафии Януковича.
URA-Inform
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