"Новогоднее перемирие" в зоне АТО: погиб военный, трое ранен

За минувшие сутки, 26 декабря, в зоне АТО погиб военнослужащий, трое получили ранения, двое - боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба в Facebook.





Пророссийские наемники шесть раз нарушили режим тишины в Донбассе.





"Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников", - подчеркнули в пресс-центре.





Вечером террористы не соблюдали условий перемирия в районе Светлодарской дуги. Вблизи Луганского боевики применили 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы и около двух часов вел огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. Из стрелкового оружия террористы обстреляли Станицу Луганскую.





"В районе Луганского был зафиксирован пролет БПЛА боевиков, который в этот период корректировал минометный огонь противника", - сказали в пресс-центре.





На других ключевых участках нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.





20 декабря было принято решение об установлении "всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 00.00 23 декабря 2017 в связи с рождественскими и новогодними праздниками".



