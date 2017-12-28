На Донбассе завершился обмен пленными (ФОТО)

На Донбассе завершился процесс обмена пленными. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель президента в ВР Украины Ирина Луценко.





"Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой!", – сообщила Луценко.





Ірина Луценко "Добрі новини, про які вже можна говорити. Процес обміну завершився. Українська сторона отримала 74 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу. Вони повертаються додому!"

Напомним, на Донбассе началось освобождение заложников, и первыми украинская сторона обменялась с боевиками т. н. "ЛНР". В результате обмена на подконтрольную Украине территорию вернулись 16 человек, а боевикам передали 99 человек. Стоит отметить, что не все лица, подлежащие обмену, хотели возвращаться в "Л/ДНР".





Как сообщалось, в Киеве готовятся встречать освобожденных украинцев. Активисты рассказали, как и где будут их встречать. Стало известно, что их привезут самолетами на военный аэродром в Борисполе. До места прибытия освобожденных украинцев будут ходить маршрутки, а также люди предлагают подвезти на машине.





Накануне обмена Петр Порошенко рассказывал, как готовили обмен пленными. Глава государства назвал освобождение украинских пленников своей главнейшей задачей.





Как это было в фото:









Представители "ДНР" уже на месте.



















В Twitter появились первые фото с места обмена на украинской стороне.















"Списки обсуждены и согласованы. Отработали этот этап и скоро начинается освобождение", - написала в Facebook вице-спикер Рады Ирина Геращенко и показала фото верификации списков.















В этих автобусах пленные, которые хотят уехать в "ЛДНР"















Тем временем на КПВВ "Майорск" образовалась очередь. Фото со стороны "ДНР".















На 16:10 Украина освободила 68 человек, заявил советник Порошенко Юрий Бирюков. "Ждем. Нервничаем", - написал он у себя в Instagram и показал, как президент и министр обороны "ждут".



Опубликованы первые фото пленных, освобожденных из "ЛНР".



