Что предлагает законопроект об антикоррупционном суде?

22 декабря Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о судебной реформе. Документ предусматривает создание отдельного антикоррупционного суда, который должен взять на себя все бремя борьбы с коррупцией на высшем уровне. Delo.UA разбиралось, какие подводные камни подготовил для нас законопроект президента.

Чем будет заниматься Антикоррупционный суд

На самом деле, идея антикоррупционных судов не новая. Их создание было заложено еще в Законе о судоустройстве от 2 июня 2016 года. Первоначально ожидалось, что антикоррупционные суды будут рассматривать дела, которыми занимается Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ. Однако в законопроекте 7440 значительно расширился перечень дел, которые подпадают под юрисдикцию антикоррупционных судов. Как поясняется в записке к законопроекту, это делается для того, чтобы антикоррупционный суд не стал "карманным" для НАБУ, а также создание специальных судов прямо запрещено Конституцией Украины.

Первоначально планировалось, что Антикоррупционный суд (АС) будет рассматривать дела о коррупции, в которых замешаны чиновники категории А и Б, сами судьи, а также там, где сумма взятки превышает 1,6 млн грн. Однако разработчики законопроекта решили, что антикоррупционные судьи будут рассматривать дела по 15 статьям Криминального кодекса в части злоупотребление властью или официальным статусом, незаконное обогащение и отмывание денег. В том числе в эту категорию попадают дела, которые напрямую не связаны с коррупцией как таковой (торговля наркотиками и торговля оружием), но в которых принимают участие должностные лица.

Кроме того, для дел АС понизили сумму ущерба (взятки) с 1,6 млн грн до 850 тыс. грн. Также антикоррупционный суд будет рассматривать дела по статьям 255 и 256 — создание преступной организации и содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности в части, связанной с коррупцией.

По мнению инициаторов законопроекта, такой подход полностью согласуется с позицией Венецианской комиссии. Однако в нем много противоречий. Антикоррупционный суд первоначально планировался как суд, который будет рассматривать дела САП и НАБУ. А с расширением подсудности суда мы фактически получаем еще один криминальный суд. И в данном случае может потребоваться большее количество антикоррупционных судей.

Сколько судей будет в Антикоррупционном суде

Как ни странно, но законопроект 7440 не определяет точного количества судей АС. Этим вопросом будет заниматься Государственная судебная администрация Украины. Это, в свою очередь, делает антикоррупционный суд более управляемым, ведь с помощью регулирования количества судей можно влиять на их загруженность или попытаться продвинуть своих людей в АС.

Структура суда, также как и количество судей, определяется преимущественно Законом о судоустройстве.

Согласно этому закону, Высший антикоррупционный суд будет состоять из двух инстанций — первой и апелляционной. Кассация будет проходить на общих началах, то есть в Верховном Суде.

Хотя юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины, он будет работать только в Киеве. Законодатель не предусматривает создание антикоррупционных судов на местном уровне. Как говорится в записке, это делается с целью избежание конфликта интересов на местном уровне.

Как будет проходить конкурс антикоррупционных судей

Фактически конкурс на должности судей АС почти не отличается от конкурса в Верховный суд. В обоих случаях провести конкурс должна ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей). Он включает три главных этапа:

- подача документов;

- тестирование;

- собеседование.

Однако есть и отличия. Если для Верховного Суда опыт работы в суде требовался 10 лет, то для антикоррупционного суда — 5 лет. При этом законопроект ставит в невыгодные условия кандидатов вне судебной системы — для участия в конкурсе им понадобится 7 лет работы в сфере права. В данном случае кроме судей к конкурсу допускаются только ученые-юристы и адвокаты. При этом законопроект определяет широкое количество лиц, которые не могут принимать участие в конкурсе. Это лидеры и секретари политических партий, прокуроры, детективы НАБУ, члены наблюдательных советов предприятий, члены ВККС, а также лица, обвиняемые в коррупции.

Но Венецианская комиссия предлагала проводить конкурс иначе.

Учтены ли требования Венецианской комиссии по международным экспертам в конкурсной комиссии

Законопроект 7440 не отрицает участие международных экспертов, но и делает их влияние на выборы судей минимальным. Согласно документу, вместо Общественного совета добродетели ВККС создает Общественный комитет международных экспертов в составе семи членов.

Как и совет добродетели, он имеет право собирать информацию о кандидатах в судьи и о членах их семей, а также может наложить вето на назначение кандидата. За это должны проголосовать 2/3 от его состава. Но ВККС может побороть вето совета экспертов 11 голосами от своего состава (всего в комиссии 16 членов).

Фактически эта норма нарушает требование Венецианской комиссии, устраняя международных экспертов от реального влияния на выборы судей. Поскольку Общественный комитет международных экспертов полностью зависит от ВККС, а во-вторых он имеет право всего лишь совещательного голоса.

Согласно выводу Венецианской комиссии, для отбора судей антикоррупционного суда должна была быть создана отдельная комиссия из девяти членов ( по три от Президента Украины, Верховной Рады и Министерства юстиции). Также от Минюста в комиссию должны были войти два представителя по квоте международных доноров.

В другом случае комиссия предлагала не создавать отдельный орган, но включить представителей международных доноров в состав ВККС. Однако этого не было сделано.

Президент предлагает проводить выборы судей антикоррупционного суда на общих основаниях, как в Верховный Суд. При этом главной остается контролируемая президентом ВККС, а Совет международных экспертов имеет только право совещательного голоса, как и Общественный совет добродетели.

Хотя он имеет право вето на кандидата, однако ВККС почти всегда удавалось его побороть. Не исключено, что это может быть и во время отбора в АС.

Какие гарантии неподкупности антикоррупционного суда

Законопроект не предусматривает каких-то особых финансовых гарантий для судей АС. Новые судьи будут финансироваться из госбюджета наравне с другими судьями. Следует отметить, что в среднем заплата судьи апелляционной инстанции составляет около 100 тыс. грн. Но в отдельных случаях может доходить до 300 тыс. грн.

В то же время суд предусматривает для судей антикоррупционных судов ряд гарантий безопасности:

- круглосуточная охрана;

- жилье судьи оснащается охранной сигнализацией и кнопками тревожной сигнализации;

- охрану судьи, членов его семьи, а также охрану жилища судьи обеспечивает Служба судебной охраны, которую планируют создать в 2018 году;

- служебные помещения Высшего антикоррупционного суда оснащаются современными средствами безопасности, которые гарантируют личную безопасность судей, а также хранения документации суда.

Когда заработает антикоррупционный суд

Все будет зависеть от того, когда будет принят закон, и сколько времени займет конкурс. Например, конкурс в Верховный Суд занял больше года, хотя уже весной 2017 года его планировали запустить. Что касается Антикоррупционного суда, то МВФ настаивал, чтобы этот закон был принят еще в июле, а к началу 2018 года суд должен был полноценно заработать. Однако этого не произошло.

С учетом всех факторов мы можем получить новый суд в лучшем случае в конце 2018 года или в начале 2019 года. Однако отступать властям уже некуда. Антикоррупционные суды — это не только необходимость, но и требование западных партнеров. В первую очередь Евросоюза (заморозили выдачу макрофинансовой помощи) и США. Без этих судов Украина не сможет получать международные кредиты. Поэтому иного пути больше нет.

Следует отметить, что этот законопроект успели раскритиковать антикоррупционные организации "Центр противодействия коррупции" и Transparency International Ukraine. По их мнению, внесенный президентом законопроект, противоречит основной рекомендации Венецианской комиссии, а именно — не предусматривает ключевой роли международных доноров в подборе антикоррупционных судей.

Как заявил эксперт от РПР Александр Леменов, законопроект, который полтора года требовали международные партнеры и общественность, не имеет ничего общего с созданием реального независимого антикоррупционного суда по прозрачной процедуре отбора судей международными экспертами.

"В этом законопроекте мы видим очередную попытку выбрать "нужных" судей, как это было сделано во время конкурса в Верховный суд, куда прошло много судей с явно запятнанной репутацией", — сообщил он.