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Новости
Украина
28 декабря 17, 09:24
В среду в АТО ранены двое военнослужащих (ВИДЕО)
АТО
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Прошедшие сутки в зоне проведение антитеррористической операции прошли неспокойно.

Несмотря на объявленное новогоднее перемирие, боевики четыре раза открывали огонь по украинским позициям. В результате обстрелов двое военнослужащих сил АТО получили легкие ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении.

На Приазовье в светлое время суток боевики провоцировали украинских воинов в боевых противостояниях вблизи Водяного. Здесь противник сначала из крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские оборонительные укрепления с неподконтрольной украинскому правительству Саханки, а в затем вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия с временно оккупированной Ужовки. В вечернее время враг из гранатометов и стрелкового оружия нарушил перемирие в пригороде Авдеевки.

Также на подступах к этому прифронтовому городу активизировался снайпер противника, который обстреливал опорные пункты украинской армии. Кроме того, под огонь из легкого пехотного вооружения попали защитники Каменки.

На других ключевых участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.


Напомним, в ночь на четверг, 28 декабря, в киевском аэропорту " Борисполь" приземлились два самолета, которые привезли освобожденных в результате обмена пленными из Донбасса. В Киеве их встречали родственники и друзья.
URA-Inform
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