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Новости
Украина
28 декабря 17, 11:05
Мировые автоконцерны незаконно работают в Крыму
Кабмин
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На полуострове работают дилерские центры, продаются автомобили и проводятся техосмотры.

В аннексированном Крыму продолжают работать ряд известных мировых автомобильных брендов в обход введенных Евросоюзом и США санкций. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Как отмечается, речь идет об автоконцернах Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault и Lexus.

"Были выявлены факты использования торговых марок мировых автомобильных брендов и предоставления дилерскими центрами, расположенными на временно оккупированной территории Украины, полного набора услуг, в том числе, продажа автомобилей, указанных ТМ, оформление соответствующих документов, проведения технического обслуживания автомобилей, продажа оригинальных запчастей, проведение гарантийных работ и тому подобное", – сказано в сообщении.

В связи с этим министерство обратилось в соответствующие органы власти с требованием принятия предусмотренных законом мер, направленных на защиту независимости, государственного суверенитета, безопасности, территориальной целостности и нерушимости государственной границы, национальных интересов Украины.

Напомним, Россия в обход санкций ЕС доставила в аннексированный Крым турбины для электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens.
Korrespondent
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