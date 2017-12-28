Украине должны вернуть еще 23 пленных, - Луценко

Об этом передает "112 Украина".

Как известно, пока Луценко не может подтвертить, что обмен будет предоставлен именно 93 человекам. Однако по крайней мере, 23-25 ​​человек уже подтверждены сепаратистами для обмена.

По ее словам, украинская сторона активизирует работу по возвращению незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму и России. В частности, которых могут обменять на арестованных российских военных.

Напомним, как сообщал ранее, президент Украины Петр Порошенко поздравил первых украинских пленных, освобожденных из удержания боевиками самопровозглашенной "Луганской народной республики". Отмечается, что каждый шаг контролируется президентом лично.

Также глава государства поблагодарил родных украинских заложников за их веру в Украинское государство, и веру в общую борьбу.