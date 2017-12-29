Из России везут в Севастополь еще один дивизион С-400

Российские военные усилят противовоздушную оборону (ПВО) Крыма новым дивизионом зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.



Новый дивизионный комплект ЗРС С-400 заступит на боевое дежурство 12 января в Севастополе, говорится в сообщении на сайте министерства.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Напомним, первый комплект С-400 начал дежурство в оккупированном Крыму в январе 2017 года.