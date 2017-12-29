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Новости
Украина
28 декабря 17, 17:40
Из России везут в Севастополь еще один дивизион С-400
дивизион С-400
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Новая зенитно-ракетная система С-400 заступит на боевое дежурство с 12 января

Российские военные усилят противовоздушную оборону (ПВО) Крыма новым дивизионом зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

Новый дивизионный комплект ЗРС С-400 заступит на боевое дежурство 12 января в Севастополе, говорится в сообщении на сайте министерства.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Напомним, первый комплект С-400 начал дежурство в оккупированном Крыму в январе 2017 года.
Delo
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