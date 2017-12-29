Где будут лечить освобожденных из плена украинцев?

Об этом стало известно из сюжета "ТСН".

Отметим, что бойцов доставили в госпиталь в 3:00 ночи, в данный момент они отдыхают. Их разместили в разных отделениях: кого-то в хирургии, кто-то в травматологии, ведь у всех разные травмы. Однако с каждым бойцом будет работать психолог.

Обследование продолжится два-три дня и тогда будет известно, кто из военных вернется домой на праздники, а кто из них останется здесь на дальнейшее лечение. Однако до 9 января все мужчины должны обратиться в свои воинские части.

В свою очередь гражданских лиц, которые также были в плену, в "Феофанию" по неизвестным причинам не привезли. Однак, как известно, ранее об их размещении неоднократно заявиляли в Администрации президента.

Напомним, как сообщалось, после резкого обострения боев между украинскими военными и поддерживаемыми Россией сепаратистами стороны прервали обстрелы и провели самый масштабный с начала конфликта обмен пленными.