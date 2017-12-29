Украину атакует грипп

При этом летальных случаев не было зарегистрировано. Об этом сказано в информационном бюллетене за 51-ю неделю. Согласно этим данным – в течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболело 182 393 человека, среди которых 71,0% - это дети до 17 лет.

Показатель заболеваемости гриппом среди населения Украины - 470,2 на 100 тысяч населения, а это - на 5,4 % меньше. Чем было в прошлую неделю. За неделю также было зарегистрировано 21 случай гриппоподобных заболеваний. При этом госпитализированы были 32 человека - с “ острой респираторной инфекцией”.

Как сообщалось, в Украине с 11 по 17 декабря гриппом заболели 193 тысячи граждан.