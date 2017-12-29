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Новости
Украина
29 декабря 17, 00:21
Освобожден дед, который принес ВСУ мед со взрывчаткой
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В результате диверсии на блокпосту сил АТО под Станицей Луганской в январе 2015 года погиб военнослужащий, двое его сослуживцев получили ранения
Среди тех, кого Украина передала вчера боевикам за освобождение украинских заложников в Донбассе, был пожилой мужчина, который 16 января 2015 года принес военным на блокпост банку меда со взрывчаткой. Об этом сообщает канал ТСН.

Инцидент произошел под Станицей Луганской.

Пенсионер передал бойцам АТО трехлитровую банку меда, в которой оказалось взрывное устройство.


В результате детонации трое военнослужащих получили тяжелые ранения, один из них - боец 17-й танковой бригады Александр Суслопаров - скончался по дороге в больницу. Дома его ждали четверо детей и беременная жена.

Преступнику дали 15 лет лишения свободы. Пророссийские террористы неоднократно вносили его в списки на обмен.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Источник: liga.net
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