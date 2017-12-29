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Новости
Украина
29 декабря 17, 08:46
В Украине резко изменится погода
снег,и,дождь
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В пятницу, 29 декабря, атмосферный циклон принесет в Украину умеренные дожди, на большей территории Украины сильные.

В связи с чем, синоптики обещают осадки в западных областях Украины, а в течение дня продвинутся к Винницкой, Одесской областей, придут под вечер в Житомирскую и Киевскую области.

Что касается части юга, востока Украины, Полтава, Черкассы, Кропивницкий, Днепр – побудут в относительно сухой погоде, разве что с туманами.

Температура воздуха будет нестабильной, постоянно будет колебаться от тепла к холоду.

Как отмечается, на западе ожидается 0 +4 градуса, на востоке +1 +5 градусов, в центре +5 +11 градусов, на юге +6 +13 градусов, на севере +4 +9 градусов.

В Киеве, 29 декабря, будет сильный некомфортный ветер, ночью и днем без существенных осадков, периодические туманы. Вечером атмосферный фронт принесет дожди.

Как сообщалось ранее, погода на большинстве территории Украины в четверг, 28 декабря, была относительно теплой и сухой.
URA-Inform
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