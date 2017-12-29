За сутки в АТО ранен один боец

За прошедшие сутки, 28 декабря, сепаратисты 6 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего один военнослужащий был ранен. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в соцсети Facebook.

Так, на Приазовье сепаратисты вели огонь из минометов 82 мм и пехотного вооружения по позициям ВСУ в Павлополе и Талаковке. В пригороде Красногоровки нарушили перемирие из стрелкового оружия. Также на подступах к этому прифронтовому городу активизировался вражеский снайпер, который обстреливал опорные пункты украинской армии. Из гранатометов и легкого пехотного вооружения незаконные вооруженные формирования вели огонь по оборонным укреплениям вокруг Верхнеторецкого, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали опорные пункты сил АТО вблизи шахты Бутовка.

На других участках обороны ВСУ нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В штабе отмечают, что сепаратисты активизировали воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, которые запрещены Минскими договоренностями. Пролет беспилотника противника зафиксировали в районе Светлодарской дуги, а недалеко от Курдюмовки около 22.00 украинские военнослужащие сбили российский БПЛА типа Орлан-10. Сейчас продолжаются поиски обломков беспилотника.

Напомним, за сутки 27 декабря сепаратисты четыре раза нарушили перемирие, в результате чего два бойца ВСУ получили легкие ранения.