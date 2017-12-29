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Украина
29 декабря 17, 08:49
Президент Италии распустил парламент
Серджио Маттарелла
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Президент Италии Серджио Маттарелла в пятницу утром, 29 декабря, распустил парламент страны.

Таким образом, он дав официальный старт кампании по проведению досрочных выборов. Как сообщает The New York Times, такое решение президент должен был принять по конституции страны, чтобы назначить дату новых выборов.

Последние выборы в страны состоялись в 2013 году. Своим решением президент завершил пятилетний срок работы правительства во главе с Демократической партией.

Новые выборы состоятся 4 марта 2018 года.

Напомним, как сообщалось, в Италии в областях Венето и Ломбардия прошли референдумы о получении автономного статуса. Согласно информации источника, в северном регионе Италии в Венето на выборы пришло около 70 процентов среди общего числа населения области, и около 50 процентов высказались за получения автономного статуса, что позволило признать референдум состоявшимся.
URA-Inform
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