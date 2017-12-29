Страны НАТО могут начать активнее поставлять оружие Украине

Таким образом, это может побудить другие страны НАТО активнее оказывать военную помощь.



Об этом сообщает "Укринформ".

По словам Пристайко, такое решение Трампа о начале поставок оборонительного оружия заключается в ограниченном экспорте в Украину определенных вооружений и деталей, а не в массовых поставках.

"Мы давно должны были получить помощь, включая противотанковые и противовоздушные комплексы. Но каждое государство индивидуально и, соответственно, альянс, как их объединение, по разным причинам все еще не может решиться на этот шаг", - отметил он.

Напомним, как сообщалось, пять европейских стран поставляют в нашу страну летальное оружие. Так, из стран Европы в Украину поступают ВОГ-17 и ВОГ-25, боеприпасы для гранатометов, некоторые артиллерийские припасы (100 мм и 152 мм).