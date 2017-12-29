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Новости
Украина
29 декабря 17, 08:55
Страны НАТО могут начать активнее поставлять оружие Украине
военная помощь
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Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко рассказал, что совсем недавно администрация американского президента Дональда Трампа согласилась поставлять оборонительное оружие в нашу страну.

Таким образом, это&nbsp;может побудить другие страны НАТО активнее оказывать военную помощь.

Об этом сообщает "Укринформ". 

По словам Пристайко, такое решение Трампа о начале поставок оборонительного оружия заключается в ограниченном экспорте в Украину определенных вооружений и деталей, а не в массовых поставках.

"Мы давно должны были получить помощь, включая противотанковые и противовоздушные комплексы. Но каждое государство индивидуально и, соответственно, альянс, как их объединение, по разным причинам все еще не может решиться на этот шаг", - отметил он.

Напомним, как сообщалось, пять европейских стран поставляют в нашу страну  летальное оружие. Так, из стран Европы в Украину поступают ВОГ-17 и ВОГ-25, боеприпасы для гранатометов, некоторые артиллерийские припасы (100 мм и 152 мм).
URA-Inform
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