Освобожденные из плена получат по 100 тысяч гривен

Министр отметил, что освобожденным из плена украинцам также предоставят другие виды социальной помощи.

Политик также добавил, что подготовлен проект постановления о предоставлении материальной помощи каждому из тех, кто освобожден.

Сейчас на места идут поручения, чтобы каждое управление социальной защиты по адресу изучило потребности этих людей: у кого-то трудоустройство, у кого-то реабилитация, кому-то надо полечиться.

Все эти вопросы будут изучены и обработаны. Ведь каждый человек должен чувствовать, что вернулся домой, и страна не просто встретила его цветами и забыла, а еще и возвращает их к мирной жизни.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко поздравил первых украинских пленных, освобожденных из удержания боевиками самопровозглашенной "Луганской народной республики".