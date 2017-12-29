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Новости
Украина
29 декабря 17, 08:58
Освобожденные из плена получат по 100 тысяч гривен
Освобожденные из плена
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Всем освобожденным украинцам, которых, 27 декабря вызволили из плена на Донбассе, выплатят по 100 тыс. грн и зачтут время пребывания в заложниках в трудовой стаж.

Министр отметил, что освобожденным из плена украинцам также предоставят другие виды социальной помощи.

Политик также добавил, что подготовлен проект постановления о предоставлении материальной помощи каждому из тех, кто освобожден.

Сейчас на места идут поручения, чтобы каждое управление социальной защиты по адресу изучило потребности этих людей: у кого-то трудоустройство, у кого-то реабилитация, кому-то надо полечиться.

Все эти вопросы будут изучены и обработаны. Ведь каждый человек должен чувствовать, что вернулся домой, и страна не просто встретила его цветами и забыла, а еще и возвращает их к мирной жизни.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко поздравил первых украинских пленных, освобожденных из удержания боевиками самопровозглашенной "Луганской народной республики".
URA-Inform
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