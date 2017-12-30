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29 декабря 17, 17:08
В США на Новый год ожидает рекордное похолодание
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Жители США встретят 2018 год с практически арктическим морозом.

Приход такого мороза начнется с центральной и восточной части страны. Про это передали  в USAtoday и AccuWeather. Арктическая волна, которая уже охватила центральную и восточную часть США в последнюю неделю 2017 г., не ослабит "хватки", когда тысячи граждан будут отмечать новогоднюю ночь.

Нью-Йорк в одноименном штате может встретить наиболее холодный Новый Год за последние 50 лет. Ждут температуру 11 градусов по Фаренгейту (около -12 C) в полночь на Таймс-Сквер.

Как сообщалось, новый температурный рекорд был зафиксирован в Киеве в ночь на 29 декабря. Данные распространила Центральная геофизическая обсерватория.
URA-Inform
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