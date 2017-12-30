Среди освобожденных пленных есть 14 возможных предателей

Среди освобожденных 27 декабря украинских пленных есть 14 военнослужащих, которые могли предать присягу и сотрудничать с боевиками. Об этом в Facebook рассказал советник президента Юрий Бирюков.

Об этом Бирюков заявил, комментируя сообщение военнослужащего Алексея Петрова о том, что в группе якобы есть переметнувшийся в свое время к террористам военный с позывным "Тайсон".

"Все под контролем… Изначально не планировалось этих 14 привозить со всеми. Но решили проявить… гуманность. А дальше — там уже и Военная служба правопорядка, и военная прокуратура, и СБУ. Будут разбираться. Кто-то получит срок. А где-то выяснится, что командир виноват. Будут разные истории", — пояснил Бирюков.

Бирюков также объяснил, почему возможных предателей привезли вместе с пленными.

"Вы смогли бы объяснить это все 14 родителям? И это при том, что там нет 100% гарантии по каждому, что он действительно самоход", — добавил он.