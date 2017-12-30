Что больше всего удивило боевиков в украинских тюрьмах?

Боевики, которые были задействованы в обмене пленными на Донбассе, удивлены открытостью украинской власти и тем, что с ними приехали пообщаться в тюрьму. Об этом рассказала в эфире телеканала "Прямой" вице-спикер Верховной Рады, принимавшая участие в процессе обмена пленными, Ирина Геращенко.





Она объяснила, почему в списках на обмен среди боевиков было так много отказников.





"Из 306 людей, которых мы должны были передать 27 декабря, в конечном итоге было передано 233 человека. Более 40 человек за период переговоров уже вышли на свободу, мы просто передали соответствующие справки. Почему и задержался сам процесс освобождения: долго сверяли списки, проверяли справки, которые должна была уполномоченная (ВР по правам человека) Лутковская засвидетельствовать. 26 человек на начальном этапе категорически отказались переезжать на оккупированные территории. Также во время процесса освобождения 5 человек, когда мы переехали на оккупированную территорию, сказали, что хотят вернуться назад. Были такие люди, которые в течение дороги от тюрьмы в оккупированную территории три-четыре раза меняли свою позицию, затем приняли решение вернуться", - рассказала Геращенко.





Также, по ее словам, боевиков поразила открытость украинской власти, когда к ним приехали украинские политики вместе с представителями Красного Креста.





"Перед 27 декабря мы посетили тюрьмы, в которых эти люди удерживались, и Красный Крест должен был общаться с людьми, которых мы передавали. Очень интересное наблюдение: 30% настроены очень агрессивно, они откровенно говорят, что были ополченцами и завтра снова ими станут. 70% были очень удивлены, когда видели медийные лица, для них определенный шок, что власть должна быть открытой. 30% откровенно говорили, что у них семьи на территории которая уже подконтрольна украинской власти, или они не хотят лишних проблем, не хотят повторять этот путь и они категорически отказывались переезжать на оккупированную территорию", – подчеркнула политик.





В свою очередь омбудсмен Валерия Лутковская рассказывала, почему боевики отказывались возвращаться в "Л/ДНР". По ее словам, около 15 боевиков, привезенных на обмен, отказались возвращаться в ОРДЛО.





Напомним, 27 декабря состоялось долгожданное освобождение украинских заложников в два этапа. Сначала украинская сторона обменялась с "ЛНР" – освободили 16 человек, а через некоторое время состоялся обмен с "ДНР" – на подконтрольную Украине территорию вернулись 58 человек. Боевикам украинская сторона передала не 306 боевиков, как ранее анонсировалось, а 238 человек – 165 в "ДНР" и 73 в "ЛНР". Это связано с тем, что много лиц из списка были либо ранее освобождены из мест содержания, либо отказались возвращаться в ОРДЛО.



