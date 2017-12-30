Куда пойти в Киеве с детьми 30 декабря - 1 января

Представляем вам подборку самых интересных идей. Желаем отлично провести время!

Фестиваль Ледниковый период

В рамках фестиваля на Спивочем поле откроется выставка цветочных композиций изо льда. Также тут покажут разнообразные фигуры, сделанные из снега. На территории выставки обустроят несколько снежных горок. Отдельно сделают детские горки - высотой 30 метров, и отдельно - для взрослых (70 метров).

Когда: 30 декабря - 30 января, с 09:00 до 21:00

Где: Спивоче поле (ул. Лаврская, 33)

Стоимость: 50 грн.

Зимняя живопись для детей

Приглашаем детей от 3-х до 15-ти лет на мастер-класс по зимней живописи. Занятия живописью в нашей студии направлены на погружения ребенка в творческий процесс, на раскрытие его уникального творческого потенциала. На нашем занятии мы будем рисовать необычную зимнюю картину, которую ребенок сможет выбрать сам с помощью художника. По окончании занятия, счастливые дети отправятся домой с чудесными картинами в руках.

Продолжительность занятия 1-2 часа.

Все материалы входят в стоимость.

Количество мест ограничено, поэтому предварительная запись обязательна. Запишитесь сейчас по тел.: (063) 958-23-95; (095) 915-32-95.

Когда: 30 декабря 2017 - 9 февраля 2018, 10:00, 14:00, 17:00

Где: Арт-студия «Карандаш» (ул. Васильковская, 37)

Стоимость: 250 грн. (для детей до 7 лет), 300 грн. (для детей от 7 лет)

Новогодний квест для детей

Праздничный квест-путешествие по традициям и интересным фактам о праздновании Рождества и Нового года в разных странах и континентах, в ходе которого мы найдем потерянный мешок Деда Мороза, все получим сладкие призы и хорошо проведем время на свежем воздухе.

Квест для детей от 6 лет.

Длительность 1 час.

Встреча около памятника М. Рыльскому.

Запись по тел.: (067) 137-12-47 Евгения или по вайбер

Когда: 30 декабря, 14:00

Где: Голосеевский парк имени М. Т. Рыльского

Стоимость: от 200 грн.

Новый Год без гаджетов

Мюзикл. Участие принимают талантливые дети Украины, финалисты и победители популярных талант-шоу: «Голос Діти», «Чорноморські ігри», «Україна має талант. Діти», «Дитяче Євробачення», «Х-Фактор».

Когда: 30 декабря, 12:00

Где: FREEDOM Concert Hall (ул. Фрунзе, 134)

Стоимость: от 150 грн. до 500 грн.

Снежная Королева (Ледовое шоу)

Сказка о Снежной королеве. Сколько интерпретаций было сделано на нее? Но такого современно шоу зрители еще не видели. Представление Снежная королева (Ледовое шоу) в Киеве пройдет во Дворце Спорта, и подарит зрителям невероятные эмоции и неожиданные номера.

Когда: 30 декабря, 11:00

Где: Дворец спорта (пл. Спортивная, 1)

Стоимость: от 100 грн. до 400 грн.

Новогодний квест для детей «Путешествие Эльзы и Анны по следам Деда Мороза»





Невероятные путешествие для детей от 5 до 8 лет. Совсем недавно королевству Эрендел грозила опасность, коварный Ганс вновь хотел занять престол, но его постигла неудача. Эльза установила вокруг своего королевства кристальный щит.

Всего 20 мест! Успейте записать вашего ребенка в команду!

Предварительная запись по телефону +38(063) 736 21 06, +38(098) 394 06 28, +38(099) 658 56 07

Когда: 30 декабря, с 17:00 по 18:30, 31 декабря, с 12:00 по 13:30

Где: ТРЦ Дрим Таун (пр. Оболонский, 1б)

Стоимость: от 250 грн.

Вартові Мрій





Самые талантливые танцоры, акробаты, гимнасты - финалисты популярных телевизионных талант-шоу снова соберутся на одной сцене. А современные 3D-технологии позволят каждому зрителю с головой окунуться в волшебство доброй рождественской сказки.

Когда: 30 декабря - 3 января, 12:00, 17:00

Где: ВДНХ (просп. Академика Глушкова, 1)

Стоимость: от 290 грн. до 2499 грн.

Новогодний квест для детей «Гарри Поттер в поисках Деда Мороза»

Невероятные путешествие для детей от 8 до 12 лет. В это раз в Хогвартсе нет никакой опасности и Гарри Поттеру ничего не грозит, все в преддверии праздника! Новый Год уже на пороге и наши герои узнают, что Дед Мороз затерялся в Темном. Лесу. С которого они, конечно же, спешат его спасти, на пути их ждут множество преград, интересных ребусов и загадок, криптограмм, испытания на ловкость и внимательность и много других магических приключений.

Всего 20 мест! Успейте записать вашего ребенка в команду!

Предварительная запись по телефону +38(063) 736 21 06, +38(098) 394 06 28, +38(099) 658 56 07

Когда: 31 декабря, с 13:00 по 14:30

Где: ТРЦ Дрим Таун (пр. Оболонский, 1б)

Стоимость: от 250 грн.

Сказка «Золушка» от театра теней Teulis

В основу сюжета спектакля легла знаменитая история, написанная Шарлем Пьеро. Жила была девочка, радостная и беззаботная. Она была окружена любовью и вниманием. Но скоро наступила пора, когда умерла ее мать, а затем и отец. Золушка осталась жить с жестокой мачехой и ее дочерью.

Когда: 30 декабря 2017, 1 января 2018, 11:00, 13:00, 15:00

Где: Украинский дом (ул. Крещатик, 2)

Стоимость: от 150 грн. до 350 грн.

Источник: kolobok.ua

