Порошенко игнорирует электронные петиции украинских граждан

Об этом передает официальный сайт Петра Порошенка.

Наибольшее количество голосов в этом году набрала петиция, запрещающая деятельность российской интернет-сети Вконтакте. Порошенко лично ответил на запрос о запрете социальной сети "Вконтакте". Он написал, что российский холдинг “Mail.ru Group”, в состав которого входят общества с ограниченной ответственностью “Мэйл.РУ ГРУПП”, “Вконтакте”, “Мэйл.ру Украина”, “В Контакте” активно просматривается и прослушивается российскими спецслужбами, что подрывает национальную безопасность Украины.

Кроме того, российские социальные сети активно используются для распространения "групп смерти" и пиратского контента.

Как сообщалось, недавно украинцы подготовили петицию о замене кириллицы на латиницу.